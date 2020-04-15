MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tahliye edilen hükümlü: "İnanamıyoruz"
ABONE OL
15.04.2020 - 10:51 | | İHA

Tahliye edilen hükümlü: "İnanamıyoruz"

 Adana'da, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı. Hükümlüler "hala inanamıyoruz çok mutluyuz" dedi.

Tahliye edilen hükümlü: "İnanamıyoruz"

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Adana'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Kürkçüler Ceza İnfaz Kurumu önünde polis tahliye öncesi geniş güvenlik önlemi aldı. Polis hiç kimseyi cezaevi yakınına almadı. Bir süre sonrada otobüslerle hükümlüler tahliye edildi. Hükümlülerinin hepsinin maskeli olduğu ve sosyal mesafeye dikkat edilerek otobüslere bindirildikleri görüldü. Otobüslerden basın mensuplarını gören hükümlüler el salladı.

Bazı hükümlüler ise pencereden başlarını çıkartıp "Hala tahliye olduğumuza inanamıyoruz çok mutluyuz" dedi. Tahliye edilenler otobüslerle evlerine kadar götürüldü.

Adana genelinde açık cezaevinden evine izne gönderilenler de dahil yaklaşık 2 bin 500 mahkumun tahliye edildiği öğrenildi.

İstanbul'da sıcak dakikalar! Araçtan poşetle bir cisim atılınca...İstanbul'da Yunus diye tabir edilen motosikletli ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan bir otomobili havadan drone ile de desteklenen kovalamaca sonucu yakaladı. Otomobilden poşetle uyuşturucu madde atan şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şahıslara ayrıca maske takmamaktan dolayı para cezası kesilirken, şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Af yasası maddeleri neler? Af yasası kimlere vuruyor 2020?

Af yasası maddeleri neler? Af yasası kimlere vuruyor 2020?

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Son dakika: Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 15 Nisan son depremler listesi Hatay'da korkutan deprem

Son dakika: Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 15 Nisan son depremler listesi Hatay'da korkutan deprem

Sıradaki Haber