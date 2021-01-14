Tahtaları yola saçarak ilerleyen kamyonun sürücüsüne ceza!

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de seyir halinde olan Ali D. yönetimindeki 16 Y 8168 plakalı kamyon, cadde üzerinde seyir halindeyken kasadaki tahtaları yaklaşık 2 kilometre boyunca saçarak ilerledi.
Bazı vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, kamyonu cadde üzerinde durdurdu.
Evrakların incelenmesinin ardından sürücüye trafikte tehlikeye neden olduğu için cezai işlem uygulandı.
Sevgilisini bağlayıp evi ateşe verdiİstanbul Ataşehir'de Alev Y. adında bir kadın, sevgilisi Emre Y. tarafından elleri ve ayakları koli bandıyla bağlandı. Emre Y., daha sonra sevgilisinin bulunduğu evi ateşe vererek kaçtı. Evde mahsur kalan Alev Y., olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu Emre Y. yakalanarak gözaltına alındı