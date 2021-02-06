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06.02.2021 - 01:09 | | DHA

Takip etti, boşanma aşamasında eşi ve arkadaşını bıçakladı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Bahattin K., ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Naciye K. ile iş arkadaşı Şenol D.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırgan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Takip etti, boşanma aşamasında eşi ve arkadaşını bıçakladı

Olay, saat 20.00 sıralarında Şinasi Mahallesi Karaman Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Bahattin K., bisküvi fabrikasında çalışan boşanma aşamasındaki eşi Naciye K.'nin, iş arkadaşı Şenol D. ile fabrikadan çıkıp kent merkezine geldiğini görünce takip etti. Ardından Şenol D.'nin kullandığı 70 ET 662 plakalı aracı durdurdu. Bahattin K. çıkan kavgada eşi Naciye K. ve arkadaşı Şenol D.'ye bıçakla saldırıp, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Saldırgan koca olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar daha sonra Konya'ya sevk edildi. 

Polis, kaçan Bahattin K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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