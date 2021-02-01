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01.02.2021 - 11:09 | | DHA

Takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı!

Şanlıurfa’da, genç kızı takip edip taciz eden K.A., ekipler tarafından yakalanıp, tutuklandı. Olay anı bir iş yerini güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı!

Olay, Siverek’te dün sabah saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için evden çıkan K.O. isimli genç kız, kaldırımda yürürken, bir süre kendisini takip eden kişinin tacizine uğradı. K.O. çığlık atıp yardım isteyince paniğe kapılan şüpheli, sokak arasına girerek kaçmaya başladı.

Bu sırada bölgeden geçerken durumu fark eden polis ekibi, genç kızın verdiği bilgi doğrultusunda kaçan şüphelinin peşine düştü. Ekipler, kovalamacayla şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli K.A., emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu arada genç kızın tacize uğraması ve ardından yaşanan kovalamaca ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

 

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