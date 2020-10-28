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28.10.2020 - 16:49 | | İHA

Takla atan cipin altında feci şekilde can verdi!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan cipin sürücüsü hayatını kaybetti.

Takla atan cipin altında feci şekilde can verdi!

Kaza; Fethiye - Çameli Karayolu Nif mahallesi Bekirbeli Mevkisimde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye istikametine ilerleyen Gencer Gümüş (65) yönetimindeki 48 F 9254 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri tarafından cipin altından kalan Gümüş’ü çıkarttı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı muayenede, Gümüş’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Gümüş’ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sürücülerin dikkatsizliği kazaya neden olduEylül ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kuralların ihlali sonucunda meydana geldiği görüldü.
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