Takla atan cipin altında feci şekilde can verdi!

Kaza; Fethiye - Çameli Karayolu Nif mahallesi Bekirbeli Mevkisimde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye istikametine ilerleyen Gencer Gümüş (65) yönetimindeki 48 F 9254 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri tarafından cipin altından kalan Gümüş’ü çıkarttı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı muayenede, Gümüş’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Gümüş’ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.