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04.06.2020 - 14:37 | | DHA

Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin takla attığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Söke'de dün akşam saatlerinde Hasan Harmandar yönetimindeki 09 BG 617 plakalı otomobil Novada kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.

Refüje çıkan otomobilin sürücüsü Harmandar ile yanındaki Selen Ay Atar ve Hatice Harmandar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

Karantina süresi uzatılan mahalle, polisle karşı karşıya geldiAntalya'nın Serik ilçesinde 14 günlük karantina süresinin 1 hafta uzatılmasına tepki gösteren mahalle halkı, tekrar polisle karşı karşıya geldi. İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, 1 saatlik ikna çabasının ardından, mahalle halkını sakinleştirdi. Mahalleli 'bizden zarar gelmez' diyerek, karantinanın kaldırılmasını istedi.
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