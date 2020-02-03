03.02.2020 - 13:19 | | DHA
Takla atan otomobildeki 8 kişi ölümden döndü!
Konya’nın Karapınar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 8 Suriye uyruklu yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Karapınar ilçesi Meke Krater Gölü kavşağında meydana geldi. Suriyeli İbrahim el Asker'in kullandığı 34 CAE 304 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.