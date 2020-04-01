Takla atan sürücü ölümden döndü!

Kaza, Erciyes yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. yönetimindeki 07 AEN 185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.
Kazada araç sürücüsü Mustafa D. hafif şekilde yaralanırken, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi arkasından seyreden ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı. Mustafa D., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçta çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sultan II. Abdülhamid'in kurduğu enstitü corona virüs aşısı çalışmalarına başlıyorTÜBİTAK tarafından organize edilen yeni tip corona virüse karşı yürütülen aşı üretim projesine katılan Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, çalışmalarına önümüzdeki hafta başlıyor. Sultan II.Abdülhamid tarafından kurulan ve 126 yıldır aşı, serum üretimi yapan enstitü, hazırlık çalışmaları öncesi kapılarını DHA açtı.