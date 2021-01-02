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02.01.2021 - 23:09 | | İHA

Takla atan traktörden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Sinop’un Dikmen ilçesinde tarlada çalışırken ön tekerleğin kopması sonucu takla atan traktörden fırlayan 58 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Takla atan traktörden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Olay, Dikmen ilçesine bağlı Akgüney köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çift sürdükten sonra tırmık çeken üç çocuk babası Musa Çolak’ın (58) kullandığı traktörün ön sol tekeri koptu. Yaklaşık 30 metre savrulan traktör, çam ağacına çarparak taklalar attı. Kaza sırasında sürücü Çolak kontrolden çıkan traktörün üzerinden fırladı.

Sesi duyan köy muhtarı Salim Akın hemen olay yerine koşarak durumu jandarma ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 ekiplerince sürücü Musa Çolak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Çolak’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere önce Sinop Gerze Devlet Hastanesi'ne, ardından Ankara’ya sevk edildi. Kaza sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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