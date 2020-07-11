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11.07.2020 - 14:01 | | DHA

Son dakika: İçi altın dolu zırhlı araç devrildi! Didik didik aranıyor...

Çorum’da, altın taşıyan zırhlı hafif ticari aracın elektrik direğine çarpıp tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada, zırhlı araçtan çevreye saçılan altınların bulunması için dedektör yardımıyla arama başlatıldı.

Son dakika: İçi altın dolu zırhlı araç devrildi! Didik didik aranıyor...

Kaza, dün öğlen saatlerinde Çorum-Sungurlu karayolu 5’inci kilometresinde meydana geldi. Atın taşıyan zırhlı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, elektrik direğine çarpıp, takla atarak tarlaya uçtu. İsmi açıklanmayan sürücü ve güvenlik görevlisinin yaralandığı kazada, araçtan çevreye altınlar saçıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yapan zırhlı araç da çekici ile olay yerinden kaldırıldı.   

KAYIP ALTINLAR ARANIYOR

Araçtan saçılan altınlardan bir kısmının kayıp olduğu belirlendi. Kaza yeri şeritle çevrilerek kimse yaklaştırılmadı. Bir kuyumcuya ait olduğu öğrenilen ve miktarı açıklanmayan kayıp altınlar, dedektörle aranıyor. Ekipler, dedektörle otların arasını tarıyor.

İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kazanın olduğu bölgede bağ evi bulunan Nacmi Kurt (72) “Ben Sungurlu ilçe merkezinde oturuyorum. Bağ evimin hemen karşısına içi altın dolu bir aracın uçtuğu söylendi. Çok şaşırdım. Şu an ona bakmaya geldim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Srebrenitsa soykırımı hakkında açıklamada bulunduSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa soykırımını unutturacağız' dedi.
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