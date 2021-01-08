MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Taksi ile ambulans çarpıştı: Yaralılar var
ABONE OL
08.01.2021 - 21:49 | | AA

Taksi ile ambulans çarpıştı: Yaralılar var

Çanakkale'de taksi ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Taksi ile ambulans çarpıştı: Yaralılar var

Barbaros Mahallesi'nden aldığı hastayı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götüren Mehmet Çakmakçı idaresindeki 17 UT 186 plakalı ambulans, Troya Caddesi'nde, Metin Özcan yönetimindeki 17 T 0319 plakalı taksiyle çarpıştı.

Devrilen ambulans, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazada, sürücüler Çakmakçı ve Özcan ile sağlık görevlileri Sultan Arslan Aker, Nazan İşçi Gürcü ve ismi açıklanmayan hasta yaralandı.

Taksi ile ambulans çarpıştı: Yaralılar var

Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza yerine gelen sağlık personeli, ambulanstaki tıbbi cihazlar ile yola savrulan diğer malzemeleri toplayıp araca yükledi.

Bir süre trafiğe kapalı kalan cadde, ambulansın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sokak kısıtlaması başladı! Bunlara mutlaka dikkat edin

Son dakika... Sokak kısıtlaması başladı! Bunlara mutlaka dikkat edin

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

Tarihi operasyon! Satmak isterlerken yakalandılar

Tarihi operasyon! Satmak isterlerken yakalandılar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet