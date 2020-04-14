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14.04.2020 - 09:08 | | İHA

Taksiciden corona virüse karşı brandalı önlem!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde taksicilik yapan Cafer Atalay, şoför bölmesini corona virüs riskine karşı şeffaf brandayla kapattı.

Taksiciden corona virüse karşı brandalı önlem!

Çin’in Wuhan ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölümlere neden olan corona virüsüne karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Yüksekova ilçesinde taksicilik yapan Cafer Atalay da, daha güvenli hizmet verebilmek için şoför bölümünü şeffaf brandayla kapatarak güvenliği sağlıyor. Aracına binen yolcuları corona virüse karşı bilgilendiren Atalay, şeffaf brandanın içinde açtırdığı delikten ise ücretini alıyor.

Taksiciden corona virüse karşı brandalı önlem

“MÜŞTERİLERDEN ALDIĞIM PARAYI DA DEZENFEKTE EDİYORUM”

Açıklamalarda bulunan Cafer Atalay, yolcuların kendilerini daha sağlıklı ve güvenli hissetmesi için brandayla sürücü bölmesini ayırdığını belirterek, “Yüksekova’da vaka sayısı az olduğu için tedbirimizi almak zorundayız. Bizim taksiye binen her kişinin nasıl olduğunu bilmiyoruz, belki virüs taşıyor. Onun için böyle tedbir aldık. Bizde güvenliğimizi tamamen sağlamak için böyle şeffaf branda kullandık. Branda içinde açtığımız delik sayesinde de paramızı alıyoruz. Müşterilerden aldığım parayı da eve gitmeden önce dezenfekte edip öyle cebime koyuyorum” dedi.

“BU UYGULAMAYI TÜM TAKSİCİ KARDEŞLERİMİZDEN BEKLERİZ”

Yolculardan Müşteri Mahmut Turgut ise uygulamayı çok beğendiğini belirterek, “Herkes böyle yapsa zaten çok güzel olur. İyi tedbir alınmış. Sürücü de haklı, arabaya binenlerde hastalık var mı yok mu belli değil. Onun için gayet güzel ve mantıklı bir uygulama. Biz yolcular içinde çok iyi bir uygulama, çünkü böyle olunca bizde rahat yolculuk yapıyoruz. Bu uygulamayı tüm taksici kardeşlerimizden bekleriz” ifadelerini kullandı.

 

 

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