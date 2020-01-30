‘Taksiciler sürekli bizi taciz ediyor’

UBER kavgalarının ardından bu kez Esenyurt’ta taksicilerle turizm firması adına taşımacılık yapan şoförler arasında gerginlik yaşanıyor. Taksicilerin önlerini kesip evrak kontrolü yaptığı turizm firması şoförleri dün Esenyurt Polis Merkezi’ne geldi. İki taraf arasında yaşanan yumruk yumruğa kavgayı polis havaya ateş açarak önledi. Kavgaya karışan 11 kişi gözaltına alınırken, otel, AVM ve meydanlarda sürekli taksiciler tarafından taciz edildiklerini söyleyen turizm firması şoförleri arasında, bıçaklı saldırıya uğradıklarını belirtenler de var.



Büyük tepki topladı



İstanbul Esenyurt’ta 2 taksicinin turizm şirketine hizmet veren minibüsün önünü kesip polis gibi evrak incelemesi yapması büyük tepki toplamıştı. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası E.G. isimli taksici gözaltına alınıp, aracı trafikten men edildi. Ehliyetine 2 ay el konulan E.G ile minibüs şoförü birbirlerinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri iki tarafı da önceki gün Esenkent Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü. Bunun üzerine turizm firması çalışanları ve taksiciler polis merkezinin önünde toplandı.



Bir süre sonra taraflar arasında önce sözlü tartışma ardından kavga çıktı. Yumruk yumruğa kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı. Gözaltına alınan 10 kişi dün serbest bırakıldı. Turizm acentası şoförleri ve taksiciler olayın perde arkasını Milliyet’e anlattı. Taksiciler UBER sonrası bazı minibüslerin korsan taşımacılık yaptığını iddia ederken, minibüs şoförleri ise taksicilerin sürekli kendilerini taciz ettiğini öne sürdü.









‘Biz korsan değiliz’



Turizm acentası işletmeciliği yapan Alaaddin Falsa, “Karayollarının verdiği D2 belgesi alırken para veriyoruz. TURSAB’a, İBB’ye parasını veriyoruz. Korsan çalışmıyoruz. Vergimizi ödüyoruz. Günlük 150 dolara çalışıyoruz” derken bir başka turizm acentesi hizmeti veren şirketin şoförü Ramazan Bulanık da, “Müşterilerimiz yurt dışından rezervasyonlu geliyor. Türkiye’ye gelen Arapların çoğu aile. Kalabalık olduklarından dolayı ve rahat olduğu için bizi tercih ediyorlar. Taksiciler bize düşman gözüyle bakıyor” diye konuştu.

Taksici tarafından ‘sen müşteri mi alıyorsun’ diye sıkıştırıldığını söyleyen Mustafa Kırık da, “Biz bir mekana müşteri bıraktığımızda veya geri almaya gittiğimizde taksiciler bize ters ters bakıyor. Bizimle karşılaştıkları zaman ilk fırsatta kavga çıkarmaya çalışıyorlar. Çok mağduriyet yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Taksim’de taksicilerin kendisine bıçak çektiğini belirten Ortadoğu Seyahat Acentaları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdürrahim Kırık ise şunları söyledi: “UBER kaldırıldıktan sonra burada kayıtlı olan araçların turizme kaydedilmesi yasaklandı. Araçları ellerinde kalan korsan taksiciliğe döndü. Haklı olarak taksiciler bundan rahatsız. Bizim ise tüm belgelerimiz tam.”



‘Zarar veriyorlar’



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: “İstanbul’da son günlerde seyahat acentelerine karşı sıklaşan ve taciz boyutundan saldırı boyutuna evrilen davranışlar turizme, bir başka deyişle ülkemize zarar veriyor. Kamuoyunun bilmesi gereken en önemli husus; turizm faaliyetleri içinde, bu faaliyetlerin ayrılmaz parçası olan ulaşım hizmeti, taksicilik veya toplu taşıma ile verilen hizmetlerin ikamesi değildir.”



‘Önünü kesmedik’



Turizm acentesi aracının önünü keserek evrak sorduğu iddia edilen taksi şoförü Cahit Bingöl, “Olay 2 gün önce oldu. Onların yaptığı işler korsan. UBER’in benzeri bunlar. Korsan çalıştıkları için orada beklerken gittik, korsan olup olmadığını sorduk, o da hemen evrakını gösterdi. Biz önünü kesmedik. Vurmadık, hakaret etmedik. Sadece sorduk” dedi.

