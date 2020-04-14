MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Takside yakalanan 20 yaşından küçük 2 arkadaşa para cezası
ABONE OL
14.04.2020 - 15:04 |

Takside yakalanan 20 yaşından küçük 2 arkadaşa para cezası

Konya'da corona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkması yasak olan B.K. (17) ve A.Y. (18), bindikleri takside yakalandı. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre para cezası uygulanan iki arkadaş, ayrıldıkları iş yerinden kalan paralarını almaya gittiklerini, dönüşte de taksiye bindiklerini söyledi.

Takside yakalanan 20 yaşından küçük 2 arkadaşa para cezası

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uyulup, uyulmadığı yönünde kentin farklı noktalarında kontrollerini sürdürdü.

Polis, durdurdukları araçların sürücü ve yanındakiler maske takmaları, araç içinde sosyal mesafeyi korumaları ve ön koltuğa yolcu alınmaması konusunda uyarıda bulundu. Maskesi olmayanlara da maske dağıttı. Durdurulan bir taksideki 2 müşterinin ise 20 yaşın altında olduğu belirlendi. Araçtan indirilen B.K. ve A.Y.' ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari para cezası uygulandı.

Karatay ilçesinde bir sanayi sitesindeki fabrikada çalıştıklarını belirten 2 arkadaş, ayrıldıkları iş yerinden kalan paralarını almaya gittiklerini, dönüşte de taksiye bindiklerini söyledi.

Kubilay Gülbek ile 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek toplu taşımada yaşanan sorunları ve piyasada merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde satılan tansiyon, şeker ve ateş ölçer cihazların sağlığımıza olumsuz yöndeki etkilerinin neler olduğunu ele aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... AKOM'dan İstanbullulara uyarı! Şiddetli yağmur bekleniyor

Son dakika... AKOM'dan İstanbullulara uyarı! Şiddetli yağmur bekleniyor

Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

Trafonun yanına bırakılan cep telefonu ve ayakkabı polisi alarma geçirdi

Trafonun yanına bırakılan cep telefonu ve ayakkabı polisi alarma geçirdi

Sıradaki Haber