Takside yakalanan 20 yaşından küçük 2 arkadaşa para cezası

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uyulup, uyulmadığı yönünde kentin farklı noktalarında kontrollerini sürdürdü.

Polis, durdurdukları araçların sürücü ve yanındakiler maske takmaları, araç içinde sosyal mesafeyi korumaları ve ön koltuğa yolcu alınmaması konusunda uyarıda bulundu. Maskesi olmayanlara da maske dağıttı. Durdurulan bir taksideki 2 müşterinin ise 20 yaşın altında olduğu belirlendi. Araçtan indirilen B.K. ve A.Y.' ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari para cezası uygulandı.

Karatay ilçesinde bir sanayi sitesindeki fabrikada çalıştıklarını belirten 2 arkadaş, ayrıldıkları iş yerinden kalan paralarını almaya gittiklerini, dönüşte de taksiye bindiklerini söyledi.