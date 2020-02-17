Taksim Geçici Sergi Platformu’nda sanat

Geçici sergi platformu, Taksim Meydanı’nda 253 metrekarelik alana kuruldu. Açık alanı merdivenli bir oturma düzeni ile tasarlandı. Kapalı alan ise sergilerin yapılabileceği şekilde dizayn edildi.

İstanbul’un kalbi

Platformda, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile yürütülen çalışma kapsamında “İstanbul’un Kalbi Taksim” sergisi yer aldı. Sergide Taksim tarihinin anlatıldığı ve Taksim Meydanı’nda yaşanan olayların fotoğrafları da yer aldı. 10 gün sürmesi planlanan ‘Taksim Geçici Sergi Platformu’nun üst katındaki açık alanda ise her gün bir kültürel ekinliğin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dün de, gün içerisinde iki farklı müzik grubu platformda sahne aldı.

Ziyaretçiler memnun

Akgün İlhan: “Taksim’in her yeri beton oldu. Buranın yeşile ve insana ihtiyacı var. Bu sergi belki az da olsa insanları buraya çeker. Sergide geçmişten günümüze Taksim’i görüyoruz. İyi düşünülmüş. Arşivdeki fotoğraflarla Taksim’in geçmişine yolculuk yaptık. Her gün geçtiğim yerde geçmişte yaşananları okuma fırsatımız oldu.”

Özcan Demir: “Bu kentin kültürel anlamda böyle çalışmalara daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu fikir de çok iyi olmuş. Taksim’e dair birçok şeyi bugün öğrendim diyebilirim. Arşivdeki fotoğraflarla olayların anlatılması çok iyi düşünülmüş. Umuyorum ki burayla sınırlı kalmaz.”

Senem Hayri: “İstanbul denilince akla ilk gelen yerlerden biri Taksim. Sergiyi gezenler arasında onlarca yabancı turist de var. İstanbul’un simgelerinden Taksim’in bu şekilde anlatılması çok hoş. Tarihine dair bilgilendirici bir çalışma olmuş. Eski Taksim’i görmek güzel oldu.”