Taksim Meydanı için 19 Ekim’de halk oylaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Taksim ve çevresi için düzenlediği tasarım yarışması geçtiğimiz günlerde sonuçlanıp kamuoyu ile paylaşılmıştı. 142 proje arasında kazananlar Şerif Süveydan’ın liderliğindeki 15 no’lu proje, Bünyamin Derman’ın liderliğindeki 16 no’lu proje ve Kutlu İnanç Bal’ın liderliğindeki 19 no’lu proje yer aldı. İBB, Taksim Meydan ve çevresinde, bu üç projeden hangisinin hayata geçirileceği için 19 Ekim’de halk oylamasına gidecek. İBB, halk oylaması öncesinde “Taksim Kentsel Tasarım Kolokyumu” ve ödül töreni düzenledi. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “19 Ekim’de eşdeğer ödüllerin sergilerinin meydanlarımızda açılmasıyla birlikte, istanbulsenin.org web sitemizde ve meydanlarda oylama başlayacak” dedi.