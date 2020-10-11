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11.10.2020 - 05:42 | | DHA

Taksim MeydanÄ±'nda bÄ±çaklÄ± kavga! Åžüpheli yakalandÄ±

BeyoÄŸlu Taksim MeydanÄ±'nda bir kiÅŸi tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi tarafÄ±ndan bacaÄŸÄ±ndan bÄ±Ã§aklandÄ±. YaralÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken olayÄ±n ÅŸÃ¼phelisi kÄ±sa sÃ¼rede yakalandÄ±.Â

Taksim MeydanÄ±'nda bÄ±çaklÄ± kavga! Åžüpheli yakalandÄ±

Olay, saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda Taksim MeydanÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸti. Ä°smi Ã¶ÄŸrenilemeyen bir kiÅŸi, meydanda bir grupla henÃ¼z bilinmeyen Â sebeple tartÄ±ÅŸtÄ±. TartÄ±ÅŸmada grup iÃ§inde bulunan 1 kiÅŸi, Â Ã¼zerindeki bÄ±Ã§akla tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiyi bacaÄŸÄ±ndan yaraladÄ±. Yaralanan kiÅŸi yere dÃ¼ÅŸerken saldÄ±rgan olay yerinden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Â 

Taksim MeydanÄ±nda bÄ±Ã§aklÄ± kavga ÅžÃ¼pheli yakalandÄ±


OlayÄ± gÃ¶renlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. YaralÄ±, olay yerinde yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Taksim EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã‡evrede araÅŸtÄ±rma yapan BeyoÄŸlu Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve GÃ¼ven Timleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± polis ekipleri, ÅŸÃ¼pheliyi kÄ±sa sÃ¼rede yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Polis aracÄ±na bindirilen ÅŸÃ¼pheli emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Â 

Polis olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Â 

Adana'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±Adana'da kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler, pusu kurup, restorandan çÄ±kan Volkan T.'ye tabanca ve pompalÄ± av tüfeÄŸiyle ateÅŸ açtÄ±. SilahlÄ± saldÄ±rÄ±da Volkan T. aÄŸÄ±r, restoranda müzisyen olarak çalÄ±ÅŸan Osman S. hafif ÅŸekilde yaralandÄ±. SaldÄ±rganlar ise olay yerinden kaçtÄ±
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