Taksim MeydanÄ±nda bÄ±Ã§aklÄ± kavga ÅžÃ¼pheli yakalandÄ±

Olay, saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda Taksim MeydanÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸti. Ä°smi Ã¶ÄŸrenilemeyen bir kiÅŸi, meydanda bir grupla henÃ¼z bilinmeyen Â sebeple tartÄ±ÅŸtÄ±. TartÄ±ÅŸmada grup iÃ§inde bulunan 1 kiÅŸi, Â Ã¼zerindeki bÄ±Ã§akla tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiyi bacaÄŸÄ±ndan yaraladÄ±. Yaralanan kiÅŸi yere dÃ¼ÅŸerken saldÄ±rgan olay yerinden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Â









OlayÄ± gÃ¶renlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. YaralÄ±, olay yerinde yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Taksim EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã‡evrede araÅŸtÄ±rma yapan BeyoÄŸlu Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve GÃ¼ven Timleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± polis ekipleri, ÅŸÃ¼pheliyi kÄ±sa sÃ¼rede yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Polis aracÄ±na bindirilen ÅŸÃ¼pheli emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Â

Polis olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Â