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09.08.2020 - 10:12 |

Taksim Meydanı'nda hasta numarasıyla duygu sömürüsü kamerada

İstanbul Taksim Meydanı'nda kendisine simitçi süsü veren bir kişi, yere düşüp bayılma numarası yaparak insanlardan para almaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Taksim Meydanı'nda hasta numarasıyla duygu sömürüsü kamerada

İnsanların kalabalık olduğu Taksim Meydanı'nda elinde bayat simitlerin olduğu tepsiyi taşıyan ve kendisine simit satarak geçimini sağlayan seyyar satıcı imajı veren bir kişi, yere düşerek bayılma numarası yapıp insanlara duygu sömürüsü yaptı.

İnsanların önünde kendisini bir anda yere atan kişinin tepsisinde bulunan simitler yere saçılırken yere düşen kişinin ağzından, daha önce sürdüğü bir madde nedeniyle kırmızı sıvı aktı. Ağzından kan geldiği izlenimini oluşturan kişi, bu şekilde vatandaşları hasta olduğuna inandırmaya çalıştı. Yere düşen kişinin yanına koşan 3 kadın, simitçiye yardım etti. Sonrasında ise kadınlardan bir tanesi yerde yatan kişiye bir miktar para verdi. Para aldıktan sonra bulunduğu yerden kalkan kişi, 10 dakika sonra İstiklal Caddesi'nde aynı oyunu tekrarladı. Bölgede görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polis ekipleri, vatandaşları bu tür kişilere karşı uyardı.

 

Son dakika! İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı.Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı. Valilikten yapılan son dakika açıklamasında, 'Otobüs kazasında 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir' denildi.
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