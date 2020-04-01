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01.04.2020 - 09:24 | | DHA

Taksim Meydanı'nda sessizlik

Corona virüs mücadele kapsamında 'evde kalın' çağrılarına uyan İstanbullular nedeniyle meydanlar boş kalmaya devam ediyor. İstanbul'un en kalabalık meydanlarından Taksim Meydanı'nın her geçen gün sessizliğe büründüğü görüldü.

Taksim Meydanı'nda sessizlik

Dünyası ve Türkiye'yi etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle yetkililer, vatandaşlara evlerde kalmaları yönünde çağrılarını sürdürüyor.

Yapılan bu çağrıları dikkate alan İstanbullular zorunlu olmadıkça evlerinde kalıyor. Vatandaşların evlerinde kalmasıyla günün her saatinde dolu olan İstanbul'un meydanlarının da boş kaldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de corona virüs salgını nedeniyle en sakin zamanlarını geçirdiği gözlendi.

İstiklal Caddesi'nde hizmet veren tarihi nostaljik tramvayında yolcusuz sefer yapmaya devam ettiği görüldü.

Taksim Meydanında sessizlik

Tarlada çalışan kadına jandarma yardım ettiManisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma ekipleri devriye esnasında tarlasında tek başına domates fidelerinin üzerini örtmeye çalışan kadına yardım etti.
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