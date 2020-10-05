Taksim'de akılalmaz manzara! 'Saati 15 lira'

İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu Caddesi'ni kendilerine mesken tutan değnekçiler, DHA ekibinden de para istediler. Kameralar saniye saniye kaydedilen olayda, araçlarını park etmek isteyen ekibimize yaklaşan değnekçi bir saat için 15 Türk Lirası para istedi.



YAVAŞLAYAN TÜM ARAÇLARIN YANINA YAKLAŞTI



Gümüşsuyu Caddesi ile Taksim Meydanı girişinde bekleyen ve iki kişi oldukları gözlenen değnekçiler hem Kabataş istikametinde hem de Taksim istikametinde seyir halindeyken yavaşlayan araçlara yaklaşarak araçlara yer gösterdiler.

Değnekçilerin müşteri aradığı o anlar DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.