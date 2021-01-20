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20.01.2021 - 09:29 | | İHA

Taksim’de bir garip gün! Gören dönüp tekrar baktı

İstanbul Taksim Meydanı’nda bir markanın katalog çekimi için kırmızı gelinlikle poz veren Rus model yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar kısa sürelik şaşkınlığın ardından modelle fotoğraf çektirdi.

Taksim’de bir garip gün! Gören dönüp tekrar baktı

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dün renkli görüntüler yaşandı. Sıfırın altındaki soğuğa rağmen kırmızı renkli bir gelinlik giyen Rus model meydanda ve İstiklal Caddesi'nde dolaşmaya başladı.

Model caddede bulunan bir sokak satıcısının yanına giderek kendisine ikram edilen kestane kebabını yedi. Onu caddede bu şekilde görenler ise şaşkınlıkla ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Kadın kırmızılar içerisinde caddede ve meydanda gezmeye devam ederken çok geçmeden işin aslı ortaya çıktı.

Adının Yana olduğu öğrenilen kadının bir giyim firması için modellik yaptığı ve Taksim’de katalog çekimi yaptıkları öğrenildi. Yana'nın yanındaki ekip tarafından şehrin en işlek ve popüler yerlerinden olan İstiklal Caddesi'nde ve nostaljik tramvay önünde fotoğrafları çekildi.

Taksim’de bir garip gün Gören dönüp tekrar baktı

Meydandaki vatandaşlar ve turistler de onları büyük ilgi ile izlerken, daha sonra Yana ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

 

 

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