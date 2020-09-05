MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Taksim'de drone'lu denetim
ABONE OL
05.09.2020 - 14:53 | | DHA

Taksim'de drone'lu denetim

İstanbul Beyoğlu, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone'lu polis denetimi yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla tüm yurtta başlattığı koronavirüs denetimlerinde drone'lar da kullanıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İHA Büro ekipleri Taksim Meydanı'nda dronla maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Taksimde dronelu denetim

İstiklal Caddesi üzerinde yere alçak mesafede uçurulan drone'dan, "Koronavirüs salgını ile mücadelede yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Tüm kurallara hassasiyetle uyalım, maskelerimizi takalım, bu dönemi hep beraber aşacağız" şeklinde anonslar yapıldı.

Taksimde dronelu denetim

Denetimler sırasında maske takmayan vatandaşlar havadan tespit edildi. Kara ekipleri ise maske takmayan vatandaşları anons yaparak ve sözlü olarak uyardı. Vatandaşların büyük ölçüde maske ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Son dakika! Pençe Operasyonları sona erdi: 320 PKK'lı öldürüldüMSB, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Operasyonları ile toplam 320 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İstanbul'da büyük açılış! Tören başladı

Son dakika! İstanbul'da büyük açılış! Tören başladı

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Saldırganını affeden Berfin Özek: Bunu nasıl yapabildim

Saldırganını affeden Berfin Özek: Bunu nasıl yapabildim

Sıradaki Haber