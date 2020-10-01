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01.10.2020 - 12:06 | | AA

Taksim'de durduruldu! Kimliği anlaşılınca polis alarma geçti

Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen özel halk otobüsü şoförü, ambulansla hastaneye götürüldü.

İstanbul Taksim Tarlabaşı Bulvarı'nda trafik polisleri ekiplerince, şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara ve taksilere yönelik Kovid-19 denetimleri yapıldı.

Otobüslerde ve taksilerde maske ve sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, şoförlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol etti.

Kurtuluş-Yenikapı hattında sefer yapan 34 ZC 0558 plakalı özel halk otobüsünü durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otobüs şoförünün temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Bunun üzerine otobüsteki yolcuları indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen ekipler, şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, şoförü ambulansla hastaneye götürdü.

Özel Halk Otobüsü dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.

Taksimde durduruldu Kimliği anlaşılınca polis alarma geçti

Taksim'de durduruldu! Kimliği anlaşılınca polis alarma geçtiBeyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen özel halk otobüsü şoförü, ambulansla hastaneye götürüldü.
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