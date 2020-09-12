Taksim'de polis maskesiz gezenleri uyardÄ±

KoronavirÃ¼s nedeniyle takÄ±lmasÄ± zorunlu olan maskeyi son gÃ¼nlerde hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±na raÄŸmen takmayan vatandaÅŸlar polis tarafÄ±ndan son kez uyarÄ±ldÄ±.

Taksim MeydanÄ± Ä°stiklal Caddesi giriÅŸinde denetim yapan toplum destekli polisler vatandaÅŸlara uyulmasÄ± gereken kurallarÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu bildirilerden daÄŸÄ±ttÄ±. Maskesiz gezen vatandaÅŸlar polisin uyarÄ±sÄ±yla maskelerini takarak yoluna devam etti.

Maskesini Ã§enesine indiren iki kadÄ±n da uyarÄ± alÄ±nca maskelerini taktÄ±. Yine maskesiz gezerken polis tarafÄ±ndan durdurulan iki genÃ§ polis tarafÄ±ndan uyarÄ±ldÄ±.

YanÄ±nda maske olmayan genÃ§lere polis maske vererek nasihatler de bulundu. Polisin verdiÄŸi maskeleri takan genÃ§ler daha sonra yoluna devam etti.

Polisin bu uyarÄ±larÄ±nÄ±n son kez olduÄŸu, bundan sonra sokaÄŸa maskesiz Ã§Ä±kanlara hiÃ§ bir bahane kabul edilmeden cezai iÅŸlem uygulanacaÄŸÄ± belirtildi.Â