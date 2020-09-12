MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Taksim'de polis maskesiz gezenleri uyardÄ±
ABONE OL
12.09.2020 - 15:20 | | DHA

Taksim'de polis maskesiz gezenleri uyardÄ±

Taksim MeydanÄ±'nda maskesiz gezen kiÅŸiler polis tarafÄ±ndan uyarÄ±ldÄ±. Polis ayrÄ±ca vatandaÅŸlara uyulmasÄ± gereken kurallarÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu bildirileri daÄŸÄ±ttÄ±. Bu uyarÄ±lan son olduÄŸu, bundan sonra sokaÄŸa maskesiz Ã§Ä±kanlara hiÃ§ bir bahane kabul edilmeden cezai iÅŸlem uygulanacaÄŸÄ± belirtildi.Â

Taksim'de polis maskesiz gezenleri uyardÄ±

KoronavirÃ¼s nedeniyle takÄ±lmasÄ± zorunlu olan maskeyi son gÃ¼nlerde hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±na raÄŸmen takmayan vatandaÅŸlar polis tarafÄ±ndan son kez uyarÄ±ldÄ±.

Taksim MeydanÄ± Ä°stiklal Caddesi giriÅŸinde denetim yapan toplum destekli polisler vatandaÅŸlara uyulmasÄ± gereken kurallarÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu bildirilerden daÄŸÄ±ttÄ±. Maskesiz gezen vatandaÅŸlar polisin uyarÄ±sÄ±yla maskelerini takarak yoluna devam etti.

Maskesini Ã§enesine indiren iki kadÄ±n da uyarÄ± alÄ±nca maskelerini taktÄ±. Yine maskesiz gezerken polis tarafÄ±ndan durdurulan iki genÃ§ polis tarafÄ±ndan uyarÄ±ldÄ±.

YanÄ±nda maske olmayan genÃ§lere polis maske vererek nasihatler de bulundu. Polisin verdiÄŸi maskeleri takan genÃ§ler daha sonra yoluna devam etti.

Polisin bu uyarÄ±larÄ±nÄ±n son kez olduÄŸu, bundan sonra sokaÄŸa maskesiz Ã§Ä±kanlara hiÃ§ bir bahane kabul edilmeden cezai iÅŸlem uygulanacaÄŸÄ± belirtildi.Â 

Covid-19 teÅŸhisi kondu! O satÄ±ÅŸa devam ettiSivas'ta corona virüs teÅŸhisi konulmasÄ±na raÄŸmen hediyelik eÅŸya dükkanÄ±nÄ± açÄ±p satÄ±ÅŸ yapan N.A., ambulansla alÄ±nÄ±p, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleÅŸtirildi.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Sokak ortasÄ±nda niÅŸan atma kavgasÄ±

Sokak ortasÄ±nda niÅŸan atma kavgasÄ±

Kredi kullanan herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu deÄŸil...

Kredi kullanan herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu deÄŸil...

Koronavirüs bilançosu aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor! Son durum...

KoronavirÃ¼s bilanÃ§osu aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor! Son durum...

Taksim'de polis maskesiz gezenleri uyardÄ±

Taksim'de polis maskesiz gezenleri uyardÄ±

SÄ±radaki Haber