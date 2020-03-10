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10.03.2020 - 10:30 | | İHA

Taksim'de taciz rezaleti!

 Taksim’de genç kız, yaşlı bir adamın kendisini takip edip tacizde bulunduğunu iddia ederek sinir krizi geçirdi.

Taksim'de taciz rezaleti!

Taksim Meydanı’nda 29 yaşındaki B.O isimli genç kız, 87 yaşındaki H.Ş isimli bir adamın kendisini takip edip tacizde bulunduğunu iddia ederek, bağırmaya başladı. Olaya hemen çevrede bulunan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Polisin gelmesiyle yaşadıklarını anlatan genç kız, yaşlı adama saldırmaya çalıştı.

Sinir krizi geçiren genç kız, bir anda yere yığıldı. Taciz iddiasını reddeden yaşlı adam ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekiplerince güçlükle sakinleştirilen genç kız, "Sen ne biçim bir insansın yaşından başından utanmıyor musun? Ne var benim üstümde. Sabahtan beri takip ediyor. Bir şeyler söylüyor. Şikayetçiyim asla yaşlılık kabul etmiyorum” diyerek şikayetçi oldu.

Taksimde taciz rezaleti

 

Taksim'de taciz rezaleti!Taksim’de genç kız, yaşlı bir adamın kendisini takip edip tacizde bulunduğunu iddia ederek sinir krizi geçirdi.
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