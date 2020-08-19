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19.08.2020 - 12:41 | | DHA

Taksim’de tepki çeken görüntü! İşgal ettiler

Taksim Meydanı ve Sıraselviler Caddesi üzerinde kaldırıma park edilen motosikletler yaya alanlarını işgal ediyor. Ayrıca park halindeki bazı motosikletlerin plakasız olması dikkat çekti.

Her gün binlerce vatandaşın yanı sıra turistlerin de uğrak yeri olan Taksim Meydanı’nda trafiğe kapalı alan ve kaldırımlar adeta motosiklet işgali altında kaldı. Sıraselviler Caddesi üzerinde kaldırımda parklanan motosikletler, nedeniyle bazı vatandaşlar araç yolunda yürümek zorunda kalıyor. Kaldırıma park edilmiş bazı motosikletlerin plakasız olması dikkat çekiyor.

Taksim’de tepki çeken görüntü İşgal ettiler

Taksim’de tepki çeken görüntü İşgal ettiler

Ameliyat öncesi teslim ettikleri altın dişler, başka hastaya verilmişBursa'da hastaneye yatan Medeni Balkaya'nın altın dişleri, ameliyata alınmadan önce çıkarıldı. Yakınlarının hastane görevlisine teslim ettiği 25 gramlık dişler, yanlışlıkla başka bir hastaya teslim edildi. Medeni Balkaya'nın sadece çorba ile beslenebildiğini söyleyen yakınları, dişlerin bir an önce bulunmasını istedi.
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