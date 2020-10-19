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19.10.2020 - 12:08 | | DHA

Taksim'deki taciz olayında sanığın tahliye talebi reddedildi

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç kadını adım adım takip ederek taciz ettiği iddiasıyla polisler tarafından suçüstü yakalanıp serbest bırakılan ancak ertesi gün hakkında şikayet olması üzerine tutuklanan S.T. hakim karşısına çıktı. S.T. "Düşecek gibiydi, yanında yürüdüm" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Taksim'deki taciz olayında sanığın tahliye talebi reddedildi
Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki genç kadını takip etmişti! Tahliye talebi reddedildi
Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki genç kadını takip etmişti! Tahliye talebi reddedildi
Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki genç kadını takip etmişti! Tahliye talebi reddedildi
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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "Basit cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 13 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık S.T. cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Ö.K. ise duruşmaya katılmadı.  Duruşmada savunmasını yapan S.T. "Olay günü Beyoğlu'na gidiyordum. Müştekiyi gördüm gözleri kötüydü ve düşecek gibi oldu.  Kulağında kulaklığı vardı duymaz diye yanına oturdum. Müştekiyi karşı herhangi bir temasım olmadı" dedi. Herhangi bir kötü niyeti olmadığını da söyleyen S.T. sadece Ö.K.'nin yanında yürüdüğünü belirtti. Ö.K.'yi  ilk olarak Yenikapı metrosunda gördüğünü anlatan S.T. "Yanına oturdum. Taksim metro durağında birlikte indik. Müşteki düşecek gibi oldu, ben de yanında yürüdüm. En son oturduğu yerde kulaklığını çıkardığında iyi olup olmadığını sordum. Herhangi fiziksel bir temasım olmadı. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme, Ö.K'nin bir dahaki celse dinlenmesine karar verdi. Sanık S.T'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Çocukların trafikteki tehlikeli oyunu kameradaSivas'ta seyir halindeki kamyonete asılan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı. Çocukların bu davranışı çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
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