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09.06.2020 - 16:40 | | DHA

Taksinin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Sivas'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Cafer Çetinkaya, taksinin çarpması sonucu yaralandı.

Taksinin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih Demir'in kullandığı 58 T 0106 plakalı ticari taksi, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cafer Çetinkaya'ya (70) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cafer Çetinkaya, Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Taksinin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Bursa'da motosiklet üzerindeki yılanı gören vatandaşlar şaşkına döndüSon dakika- Havaların ısınmasıyla yılanlar şehir ve yerleşim yerlerinde çokça görülmeye başlandı. Bursa’da bir vatandaş motosikletin gidonunda görülen yılanı yakalayıp, omuzlarına alarak poz verdi.
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