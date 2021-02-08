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08.02.2021 - 10:39 | | DHA

Taktığı kask hayatını kurtardı

İstanbul Şişli'de otomobilin çarptığı motosiklet kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kadın, takla atarak yola düştü. Kask takan kadın, kazadan hafif yaralı kurtuldu.

Taktığı kask hayatını kurtardı

Kaza, İstanbul Şişli Kadırgalar Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nişantaşı istikametinden Dolmabahçe yönüne giden motosiklete arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin arkasında artçı olarak bulunan kadın, motosikletten fırlayıp takla atarak yere savruldu.

Yaralı kadın için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün ve arkasında oturan kadının kask takması ciddi bir yaralanmanın önüne geçti. Başından hafif yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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