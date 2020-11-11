11.11.2020 - 09:57 | | İHA
Tam 5 gün oldu! 2 çocuk babası adam ortadan kayboldu
Osmaniye Sanayi Sitesinde tamircilik yapan 38 yaşındaki Mehmet Kızılay’dan yakınları 5 gündür haber alamıyor.
Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde otomobil tamircisi olan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Kızılay, 5 gün önce eve dönmeyince yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.
Mehmet Kızılay’ın ağabeyi Kadir Kızılay, "Kardeşimin herhangi bir sorunu yoktu. Kendisinden haber alamıyoruz. Görenlerin veya yerini bilenlerin Allah rızası için polise haber vermesini rica ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.