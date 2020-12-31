Tam bilet sorgulama ekranı: 2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde tam bilet ne kadar ikramiye veriyor?

Koca 1 yılın daha sonuna geldik. 2020 koronavirüsün gölgesinde tamamlanıyor. 2021'den beklentiler ise bir hayli fazla... Özellikle bugün, milyonlarca vatandaş aldığı bilet için umutlu... Birden fazla alınan biletler nedeniyle Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişin saati büyük bir hevesle bekleniyor. Milli Piyango sonuç sorgulama hem millipiyangoonline.com hem de Milliyet'ten yapılabilecek. Senede 1 kez gerçekleşen Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi sonrası “Tam bilet sorgulama ekranı” yoğun şekilde aratılacak. Öte yandan” 2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde tam bilet ne kadar ikramiye veriyor?” sorusu da peş peşe soruluyor.

TAM BİLET NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Bu yılki çekilişte toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin TL olacak. Eğer büyük ikramiye tam bilete çıktığı takdirde talihli kişi 100 milyon TL’nin sahibi olacak. Büyük ikramiye yarım bilete çıkarsa 50 milyon TL, çeyrek bilete çıkarsa 25 milyon TL dağıtılacak.





