Tam o an! Polisi görünce kaçmaya başladılar

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 10 genç, önce bir bir okulun bahçesinde, ardından da mahalledeki yeşil alanda maç yaptı. Çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup ise maçı izlemek için okulun etrafında toplandı. Koronavirüs önlemlerini ihlal eden kalabalık grubun, maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Gençleri gören vatandaşlar ise 155'i arayarak, gençlerin kısıtlamayı ihlal ettiği ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye giden Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerini gören gençler, kaçmaya başladı. Kısıtlamada, iki farklı bölgede maç yapan kalabalık grubun polis sirenlerini duyunca kaçtığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.