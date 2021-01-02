02.01.2021 - 18:56 | | DHA
Tam o an! Polisi görünce kaçmaya başladılar
Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında mangal yakıp, piknik yapan kişilere polis ceza kesti .
Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşlar ormanlık alanda piknik ateşi yaktı.
Gençler ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi burada oyunlar oynadı.
İhbar üzerine ormanlık alana çok sayıda ekip aracıyla baskın yapan Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara ceza kesti.
Çocuklar ise kaçmaya çalıştılar.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 2 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu, 11 bin 672 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi.