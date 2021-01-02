Tam o an! Polisi görünce kaçmaya başladılar

Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşlar ormanlık alanda piknik ateşi yaktı.

Gençler ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi burada oyunlar oynadı.

İhbar üzerine ormanlık alana çok sayıda ekip aracıyla baskın yapan Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara ceza kesti.

Çocuklar ise kaçmaya çalıştılar.