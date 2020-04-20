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20.04.2020 - 17:21 | | AA

Tamamen yerli ve milli! Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edildi

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti  Başkanı Selçuk Bayraktar, seri üretimine başlanan yerli solunum cihazlarına  ilişkin, "İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, Milli  Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir.  Bugün zaten dünyanın üretimde de, tedarikinde de çok zorluk çektiği cihazı, dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya kadar yerli olarak üretmiş olduk." dedi.

Tamamen yerli ve milli! Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edildi
Yerli solunum cihazları Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edildi!
Yerli solunum cihazları Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edildi!
Yerli solunum cihazları Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edildi!
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Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla  katıldığı Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum  cihazı teslim törenine katıldı.

Bayraktar, burada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de vatandaşlara  yerli solunum cihazlarının geliştirilmesi süreci hakkında bilgi verdi.

Projeyi yaklaşık bir ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduklarında,  kendisinin "İnanıyorum ki Türk mühendisleri en iyisini en hızlı şekilde yapar"  dediğini aktaran Bayraktar, bu sözün mühendislere büyük bir moral olduğunu ifade  etti.

"TAM BİR SEFERBERLİK RUHUYLA GERÇEKLEŞTİ"

Selçuk Bayraktar, Erdoğan'ın projeyi günbegün takip etmesi sayesinde  bugün ilk ürünlerin teslim noktasına geldiğini belirterek, 120'den fazla  mühendisin çalışmalarıyla ortaya çıkan cihazlara ilişkin şunları söyledi:

"Bu tam bir milli seferberlik ruhuyla yapıldı. 4 Türk şirketi bir  araya geldi, hatta mühendislerimiz, buradaki takım arkadaşlarım, 'Bizi bir odaya  kapatın, başarana kadar çıkarmayın' dediler. Tam bir seferberlik ruhuyla  gerçekleşti. İnşallah da mayıs ayının sonuna kadar 5 bin adet cihazı vermiş  olacağız.

Türkiye, savunma sanayisinde son 15 yılda yapılan atılımlarla dünyanın  parmağıyla gösterdiği bir ülke haline geldi. Yerlilik yüzde 15'lerden yüzde  70'lere vardı. İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur,  Milli Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere  gelir. Bugün zaten dünyanın üretimde de, tedarikinde de çok zorluk çektiği cihazı  içerideki komponentlerine, dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya  kadar yerli olarak üretmiş olduk. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Sanayi ve  Teknoloji Bakanımıza, tüm paydaş kurumlara teşekkürlerimi iletmek istiyoruz."

"ÜLKEMİZE VE TÜM İNSANLIĞA RAHAT BİR NEFES ALDIRMAK İÇİN VARIZ"

Biosys Biyomedikal Kurucusu ve Genel Müdürü Cemal Erdoğan da girişimi,  2012 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknogirişim sermaye desteğiyle  kurduklarını hatırlattı.

TÜBİTAK, KOSGEB ve Bilkent Üniversitesi'nin destekleriyle ürünü 2017  yılında ticarileştimeyi başardıklarını anlatan Erdoğan, çalışmalarının bugün  anlamlı bir hizmetle taçlanmasından gurur duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na destekleri  dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, "Bu süreçte Sanayi Bakanlığı'mızın yoğun bir  koordinasyonuyla, kendi alanında dev 3 firma bir araya gelip dünyanın peşinde  olduğu bu solunum cihazlarının seri üretimi başarıyla tamamlandı. Ülkemize ve tüm  insanlığa rahat bir nefes aldırmak için varız." diye konuştu.

"100 MÜHENDİS, HAYATLARININ EN KEYİFLİ UYKUSUZ GECELERİNİ YAŞADI"

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan  Öztürk ise "Hayatımızdaki en gururlu an... İki haftada üretilebilir ve çok  güvenli bir prototipi yaptık. Bunu 4 haftada seri üretilebilir hale getirdik. Şu  anda ayda 5 bin adet üretilebilir kapasiteye ulaşmış durumdayız. Bu süreçte  Sağlık Bakanlığı'mız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız, Koç Holding, Arçelik  yönetimi, paydaşlarımız, tedarikçilerimiz inanılmaz destek oldular." dedi.

Üretim süreçlerinde sadece Ar-Ge personelinin görev almadığını ifade  eden Öztürk, "Arçelik'te her süreçten sadece araştırma-geliştirmeden değil,  üretimden, üretim teknolojilerinden, kalıphaneden, satın almadan 100 tane  mühendis, hayatlarının en keyifli uykusuz gecelerini yaşadılar. 7 gün 24 saat  çalıştılar. Başta ülkemize, sonra dünyaya bir nefes olan aslında bu projenin  parçası olmak en büyük gururumuz. Eğer ülkemize bir nefes olabiliyorsak bütün bu  yorgunluklar dünyanın en keyifli yorgunluğu haline geliyor." ifadelerini  kullandı.

"ÇOK ANLAMLI BİR ÜRÜN HEP BİRLİKTE ORTAYA ÇIKMIŞ OLDU"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  Türk gençliğine, Türk mühendislerine ve Türk sanayicilerine her zaman güvendiğini  belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün sizin bu güveninizin çok anlamlı bir ürünü hep birlikte ortaya  çıkmış oldu. Savunma sanayisinde faaliyet gösteren, yüksek teknolojiyle çalışan  özellikle Baykar ve ASELSAN şirketlerinin, üretimde de Arçelik'in sorumluluk  almasıyla yine çok kısa bir sürede yüksek teknolojik bir ürünün hayata dönüşüm  sürecini hep birlikte yaşadık. Bizlere verdiğiniz bu fırsat için saygı ve  hürmetlerimi ve tüm çalışanlarımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum."

 

 

 

 

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