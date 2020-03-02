Tamir ettiği kamyonun altında kaldı

Olay, sabah saatlerinde, Köseköy Mahallesi Mustafa Öz Caddesi'nde bulunan oto tamirhanesinde meydana geldi. Tamir için kamyonun altına girerek, çalışmaya başlayan Burak Can Tekir'in sabitlediği kriko, yerinden çıktı. Bunun üzerine kamyon, Tekir'in üzerine devrildi. Tekir'in kamyonun altında kaldığını gören arkadaşları, sağlık ve itfaiye ekibi çağırdı.
İhbarla tamirhaneye gelen itfaiyeciler, Tekir'i 20 dakikalık çalışmayla aracın altından yaralı kurtardı. Sağlık görevlileri ise Tekir'i ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Burak Can Tekir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarda omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.