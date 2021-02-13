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13.02.2021 - 21:06 | | AA

Tamir ettiği motosikleti çalıştırdı, iş yerini yaktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iki katlı bir evin tamirhane olarak kullanılan giriş katında, tamir sırasında motosikletin alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, tamirhane olarak kullanılan oda tamamen kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 18.30 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi Çınarlı Sokakta bulunan iki katlı evin tamirhane olarak kullanılan alt katında çıktı. Adem İnanlı'nın, giriş kattaki tamirhanesinde tamir ettiği motosiklet, çalıştırılınca bir anda alev aldı.

Tamir ettiği motosikleti çalıştırdı, iş yerini yaktı



Odada bulunan eşyaların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını diğer odalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında tamirhane olarak kullanılan oda tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tutanak tutuldu. 

Bakan Koca o görüntüleri paylaştı: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz varSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hollanda'da bir televizyon kanalının, Türkiye'deki sağlık ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulamak için yaptığı çalışmaların örnek gösterildiği haberini paylaşarak, "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
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