Tamirhane depo, güvenlik görevlisi kurye çıktı

Ferit Zengin / İSTANBUL

İstanbul Bakırköy'de lüks bir sitede çalışan ve bir uyuşturucu şebekesine kuryelik yaptığı belirlenen M.H. isimli uyuşturucu kuryesinin kullandığı motosikleti 4 Ekim günü akşam saatlerinde durdurarak üzerinde arama yapan ekipler, motosikletin sepetinde 9 kilo Skunk bulup M.H.yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Emniyette verdiği ifadede uyuşturucuyu, kuryeliğini yaptığı bir şebekenin Beyoğlu'nda bulunan deposuna götürdüğünü itiraf eden özel güvenlik görevlisinin verdiği bilgiler ışığında 6 Ekim günü Beyoğlu'ndaki tespit edilen adrese baskın düzenlendi. Oto tamirhanesi görünümündeki depoya düzenlenen baskında, uyuşturucunun sahibi olarak 2 şebeke üyesini gözaltına alan ekipler, adreste yaptıkları aramalarda ise bir köşeye saklanmış çuvallar içerisinde 36 kilogram gelen Hint Keneviri ile 5 kilogram toz esrar ve 1 hassas terazi buldu.

Oto tamirhanesini toptan uyuşturucu satış merkezi olarak kullandığı belirlenen 2 şebeke üyesinin emniyetteki işlemleri devam ederken, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen güvenlik görevlisi ise tutuklandı