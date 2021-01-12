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12.01.2021 - 12:15 | | İHA

Tandıra düşen kadın feci şekilde can verdi!

Van'ın Özalp ilçesinde dengesini kaybederek tandıra düşen kadın hayatını kaybetti.

Tandıra düşen kadın feci şekilde can verdi!

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yukarı Yorganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hayriye Ak (69) isimli yaşlı kadın, gelini tarafından yakılan tandırı kontrol etmek istediği esnada dengesini kaybederek içine düştü.

Çevredekilerin de yardımıyla tandırdan çıkarılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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