Tane Eş Anlamlısı Nedir? Tane Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Tane kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı olarak ‘adet’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Örnek

verecek olursak 1 adet ya da 1 tane gibi aynı anlama gelecek şekilde cümle içerisinde kullanılabilir.

Tane Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Tane kelimesinin Türkçedeki eş anlamlısı olarak karşımıza ’adet’ çıkıyor. Yazılışları farklı olsa dahi anlam

açısından aynı ifadeyi tanımlayan bu iki kelimeyi de cümle içerisinde kullanmak mümkün. Ayrıca

amacına uygun olarak değişik noktalarda tek başına da değerlendirilebilir.

Tane Nedir?

Tane kelimesinin anlamı ‘tek başına bir varlık olarak ele alınabilen, düşünülebilen unsurlar için sayı

birimi şeklinde kullanılan sözcük’ olarak öne çıkıyor. Bu anlamı üzerinden hem tane hem de adet

kelimesini ortak bir şekilde değerlendirmek mümkün.