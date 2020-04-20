MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tane Eş Anlamlısı Nedir? Tane Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
ABONE OL
20.04.2020 - 18:53 |

Tane Eş Anlamlısı Nedir? Tane Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Tane kelimesi genellikle cümle içerisinde kullanıldığı zaman belli bir anlam kazanır. Tabii tek başına dakullanıldığı yerler bulunmaktadır. Pek çok kişi bu kelimenin eş anlamlısını da öğrenmek istiyor. Bukonuda TDK’ya göre tane kelimesinin eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki tane eş anlamlısı nedir? Tanekelimesinin eş anlamı olan sözcükler hakkında bilinmesi gerekenler.

Tane Eş Anlamlısı Nedir? Tane Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Tane kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı olarak ‘adet’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Örnek
verecek olursak 1 adet ya da 1 tane gibi aynı anlama gelecek şekilde cümle içerisinde kullanılabilir.

Tane Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Tane kelimesinin Türkçedeki eş anlamlısı olarak karşımıza ’adet’ çıkıyor. Yazılışları farklı olsa dahi anlam
açısından aynı ifadeyi tanımlayan bu iki kelimeyi de cümle içerisinde kullanmak mümkün. Ayrıca
amacına uygun olarak değişik noktalarda tek başına da değerlendirilebilir.

Tane Nedir?

Tane kelimesinin anlamı ‘tek başına bir varlık olarak ele alınabilen, düşünülebilen unsurlar için sayı
birimi şeklinde kullanılan sözcük’ olarak öne çıkıyor. Bu anlamı üzerinden hem tane hem de adet
kelimesini ortak bir şekilde değerlendirmek mümkün.

Cezayir'den gelen Türk vatandaşlarının karantina süresi tamamlandıCezayir'den Kovid-19 salgını nedeniyle ülkeye getirilip Aydın'daki yurtlara yerleştirilen 450 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin bitmesinin ardından tahliye edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Drone ile bulundular! Hırsızlık şüphelisi çift yakayı fena ele verdi

Drone ile bulundular! Hırsızlık şüphelisi çift yakayı fena ele verdi

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Küçük Eş Anlamlısı Nedir? Küçük Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Küçük Eş Anlamlısı Nedir? Küçük Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Sıradaki Haber