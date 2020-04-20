Tane Eş Anlamlısı Nedir? Tane Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Tane kelimesi genellikle cümle içerisinde kullanıldığı zaman belli bir anlam kazanır. Tabii tek başına dakullanıldığı yerler bulunmaktadır. Pek çok kişi bu kelimenin eş anlamlısını da öğrenmek istiyor. Bukonuda TDK’ya göre tane kelimesinin eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki tane eş anlamlısı nedir? Tanekelimesinin eş anlamı olan sözcükler hakkında bilinmesi gerekenler.
Tane kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı olarak ‘adet’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Örnek
verecek olursak 1 adet ya da 1 tane gibi aynı anlama gelecek şekilde cümle içerisinde kullanılabilir.
Tane Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Tane kelimesinin Türkçedeki eş anlamlısı olarak karşımıza ’adet’ çıkıyor. Yazılışları farklı olsa dahi anlam
açısından aynı ifadeyi tanımlayan bu iki kelimeyi de cümle içerisinde kullanmak mümkün. Ayrıca
amacına uygun olarak değişik noktalarda tek başına da değerlendirilebilir.
Tane Nedir?
Tane kelimesinin anlamı ‘tek başına bir varlık olarak ele alınabilen, düşünülebilen unsurlar için sayı
birimi şeklinde kullanılan sözcük’ olarak öne çıkıyor. Bu anlamı üzerinden hem tane hem de adet
kelimesini ortak bir şekilde değerlendirmek mümkün.