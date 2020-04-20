Tanık Eş Anlamlısı Nedir? Tanık Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Tanık kelimesi köken itibari ile Türkçe bir kelimedir. Bir tek eş anlamlısı bulunur. Tanık kelimesinin eş anlamlı kelimesi şahit kelimesidir.

Tanık Kelimesi Eş Anlamlısı Nedir?

Dilimizde eş anlamlı kelimeler çok sık kullanılır. Eş anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler aynı anlama geldikleri için birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Tanık kelimesi de dilimizde sıklıkla kullanılır. Tanık kelimesinin eş anlamlı kelimesi şahit kelimesidir. Cümle içerisinde kullanılan tanık kelimesi yerine şahit kelimesi de kullanılabilir.

Tanık kelimesi anlamı ise Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulmak mümkündür. Türk Dil Kurumu

sözlüğüne göre tanık kelimesinin anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit

- Duruşmalarda bilgisine ve görgüsüne başvurulan kimse, şahit