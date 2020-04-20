Tanık Eş Anlamlısı Nedir? Tanık Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Dilimizde cümle içerisinde tanık kelimesi sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Tanık kelimesinin ve eş anlamlı kelimesinin doğru yazılışı sözlüklerde bulunmaktadır. Birleşik mi yazılır ayrı mı yazılır sorusu da sıklıkla sorulmaktadır. Peki, bu kelimeler nasıl yazılır? Bu konuda TDK sözlüklerinden bilgi alınabilir. Peki, tanık kelimesi eş anlamlı kelimeleri nelerdir? Eş anlamlısı nedir? İşte, detaylar.
Tanık kelimesi köken itibari ile Türkçe bir kelimedir. Bir tek eş anlamlısı bulunur. Tanık kelimesinin eş anlamlı kelimesi şahit kelimesidir.
Tanık Kelimesi Eş Anlamlısı Nedir?
Dilimizde eş anlamlı kelimeler çok sık kullanılır. Eş anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler aynı anlama geldikleri için birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Tanık kelimesi de dilimizde sıklıkla kullanılır. Tanık kelimesinin eş anlamlı kelimesi şahit kelimesidir. Cümle içerisinde kullanılan tanık kelimesi yerine şahit kelimesi de kullanılabilir.
Tanık kelimesi anlamı ise Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulmak mümkündür. Türk Dil Kurumu
sözlüğüne göre tanık kelimesinin anlamı aşağıda belirtilmiştir.
- Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
- Duruşmalarda bilgisine ve görgüsüne başvurulan kimse, şahit