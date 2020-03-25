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25.03.2020 - 11:08 | | İHA

Tansiyon hastası kadın evin balkonunda ölü buldu!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki tansiyon hastası kadın, sabah çocukları tarafından evinin balkonunda ölü bulundu.

Tansiyon hastası kadın evin balkonunda ölü buldu!

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kıran Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir binanın 4. katında yaşayan Filiz Diler, sabah çocukları tarafından evin balkonunda hareketsizce yatarken bulundu. Diler’in çocukları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Diler’in hayatını kaybettiği belirledi. Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri ise evde incelemeler yaptı. 3 çocuk annesi ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Diler’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs toplantısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığındaki görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
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