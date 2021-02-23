Tanzanya'da koronavirüse yakalanan 3 Türk İstanbul'a getirildi

Tanzanya'da Koronavirüse yakalanan Halil A., Eyyüp K. ve Oğuzhan A. isimli 3 Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı tarafından ülkeye gönderilen ambulans uçakla gece saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

3 Türk vatandaşı hastayı getirmek için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, Tanzanya'dan aldığı hastaları gece saat 02.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Uçaktan alınan 3 kişi, hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.