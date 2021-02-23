MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tanzanya'da koronavirüse yakalanan 3 Türk İstanbul'a getirildi
ABONE OL
23.02.2021 - 03:22 | | DHA

Tanzanya'da koronavirüse yakalanan 3 Türk İstanbul'a getirildi

Tanzanya'da Koronavirüse yakalanan 3 Türk vatandaşı, gönderilen hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'na inen ambulans uçaktan alınan 3 kişi, ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

Tanzanya'da koronavirüse yakalanan 3 Türk İstanbul'a getirildi

Tanzanya'da Koronavirüse yakalanan Halil A., Eyyüp K. ve Oğuzhan A. isimli 3 Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı tarafından ülkeye gönderilen ambulans uçakla gece saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

3 Türk vatandaşı hastayı getirmek için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, Tanzanya'dan aldığı hastaları gece saat 02.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Uçaktan alınan 3 kişi, hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. 

Tanzanyada koronavirüse yakalanan 3 Türk İstanbula getirildi

Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan A.A. isimli kadın, karşı apartman oturan E.A.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. A.A.'nın şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması! İşte durumu kritik iller...

Son dakika: Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması! İşte durumu kritik iller...

Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

Bu markette her şey daha uygun

Bu markette her şey daha uygun

Tanzanya'da koronavirüse yakalanan 3 Türk İstanbul'a getirildi

Tanzanya'da koronavirüse yakalanan 3 Türk İstanbul'a getirildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet