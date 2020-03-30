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30.03.2020 - 10:48 | | DHA

Tarabya Sahili'nde şok görüntü! Yasağı çiğneyip balık tuttular

Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında balık tutma yasağına rağmen sabahın erken saatlerinde Tarabya Sahili'ne gelen iki olta balıkçısı yasağı çiğneyip balık tuttu.

https://www.milliyet.com.tr/milliyet-tv/tarabya-sahilinde-sok-goruntu-yasagi-cigneyip-balik-tuttular-6177140

Corona virüse yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor. Yasak olmasına rağmen Sarıyer Tarabya sahilinde vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü. Sarıyer belediyesine bağlı zabıta ekipleri araçlarla dolaşarak vatandaşları evden çıkmamaları, balık tutmamaları ve yürüyüş yapmamaları konusunda anons yaparak uyardı.

YASAK OLMASINA RAĞMEN BALIK TUTTULAR

İstanbul Sarıyer'de Tarabya sahilinde yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar da balık tutmaya devam etti.

 

 

Tarabya Sahili'nde şok görüntü! Yasağı çiğneyip balık tuttularCorona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında balık tutma yasağına rağmen sabahın erken saatlerinde Tarabya Sahili'ne gelen iki olta balıkçısı yasağı çiğneyip balık tuttu.
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