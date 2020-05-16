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16.05.2020 - 10:47 | | DHA

Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı

İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Asansör'e gelen bir kadın, kabini çağırmak için tuşa ayağıyla bastı. Sosyal medyada yayınlanan o anların görüntüleri tepki çekti.

Konak ilçesi Karataş semtinde vatandaşların sıkça ziyaret ettiği Tarihi Asansör'e gelen bir kadın, kabini çağırmak için tuşa ayağıyla bastı.

Yaşanan bu anlar ise başka bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.

İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı, balık istifi dolmuş yolculuğu şaşırttıCorona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 16 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00'dan, 19 Mayıs Salı gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik olmadığı görüldü. Pendik'te ise bir dolmuş şoförü, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak onlarca yolcu taşıdı. Pes dedirten o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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