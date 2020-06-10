MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tarihi binanın duvarı çöktü: 3 yaralı
ABONE OL
10.06.2020 - 09:45 | | DHA

Tarihi binanın duvarı çöktü: 3 yaralı

Beyoğlu'nda tehlikeli olduğu için en üst katının yıkımı yapılan tarihi binanın duvarı işçilerin üstüne çöktü. Çökme nedeniyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Çökme olan tarihi bina havadan da fotoğraflandı.

Tarihi binanın duvarı çöktü: 3 yaralı

Olay, dün saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Beyoğlu Dünya Sağlık Sokak'ta bulunan ve ikinci derece tarihi eser sayılan Mustafa Bey Apartmanı'nın en üst katında, tehlike nedeniyle yıkım çalışması yapan işçiler dinlenmek için mola verdi. 6 katlı binanın 2'nci katında dinlenen işçilerin üstüne yıkım yapılan yerden duvar çöktü. Yaşanan duvar çökmesi nedeniyle 3 işçi yaralandı.

Gürültü ve bağrışmaları duyan çevredekiler, yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçileri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Çökme sonucu 3 işçinin yaralandığı tarihi bina havadan da fotoğraflandı. 

Öte yandan 5 yıl önce de bu apartmana fotoğraf çekimi yapmak için giren Polonyalı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jakub Protr Kulwicki, balkonun demir korkuluğunun kopması sonucu bina boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti. 

    Türkiye’de ilk kez İstanbul Havalimanı’nda hizmete girdi! QR koduyla...Türkiye’de ilk kez İstanbul Havalimanı’nda hizmete girdi...Yolcular yemek siparişlerini QR koduyla verecek
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    LGS ne zaman, hangi gün? LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?

    LGS ne zaman, hangi gün? LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?

    Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

    Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

    Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

    Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

    Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan aşı takvimi açıklaması

    Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan aşı takvimi açıklaması

    Sıradaki Haber