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18.11.2020 - 14:45 | | DHA

Tarihi eser kaçakçısı müşteri kılığındaki jandarmaya yakalandı

Bursa’da Bizans dönemine ait tarihi eserleri 150 bin dolara satmaya çalışan K.A., müşteri kılığına giren jandarma tarafından suçüstü yakalandı. K.A.’nın evinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçısı müşteri kılığındaki jandarmaya yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi’nde yaşayan K.A.'nın elinde bulunan heykel ve sikkeleri satmaya çalıştığını belirledi. jandarma, K.A. ile müşteri gibi irtibata geçti. K.A., müşteri zannettiği jandarmayı evine çağırdı. K.A. tarihi eserler için 150 bin dolar istediği jandarma tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alınd

K.A.’nın evinde yapılan aramalarda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yılan objesi, mezar steli, kadın heykeli, bakır kadın heykeli, bakır tas, 2 taş ölçme dedektörü, hac, 2 yüzük, 94 Bizans ve Roma dönemine ait oldukları değerlendirilen sikke, toplu tabanca ve tabancaya ait 3 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A'nı, jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor.

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