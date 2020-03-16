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16.03.2020 - 12:28 | | DHA

Tarihi eserler için müşteri ararken yakayı ele verdi!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, elinde bulunan tarihi eserleri satmak isteyen Y.P. jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Operasyonda 43 tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserler için müşteri ararken yakayı ele verdi!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar Mahallesi’nde Y.P.’nin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları Y.P.’yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Y.P.'nin aracında yapılan aramada 2 toprak gözyaşı şişesi, 2 toprak kandil, 2 kırık cam gözyaşı şişesi, 1 yüzük, 8 metal obje ve 28 tarihi sikke olmak üzere 43 tarihi eser ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.P., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

 

 

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