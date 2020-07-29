MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar
ABONE OL
29.07.2020 - 09:32 |

Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar

Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 26 parça tarihi eseri satmaya çalışan 4 kişi, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasıyla, merkez Yenişehir ilçesinde bazı kişilerin çeşitli tarihi eserleri satmak için, müşteri aradıkları yönünde bilgi alındı. Harekete geçen ekipler, Yaytaş mahallesindeki köprü inşaatı mevkisinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, tarihi eserleri satmaya çalışan 4 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 4 altın metal para, 6 bronz sikke, 3 yüzük mühür, 1 mühür, 3 akik taşlı mühür, 2 akik kolye ucu, 1 haç obje, 4 gözyaşı şişesi, 2 metal obje olmak üzere toplam 26 tarihi eser ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alınırken, jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tarihi eserleri satmaya çalışan 4 kişi suçüstü yakalandıDiyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 26 parça tarihi eseri satmaya çalışan 4 kişi, suçüstü yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gece kulübü çıkışında silahlar konuştu

Gece kulübü çıkışında silahlar konuştu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Arefe günü kargolar açık mı 2020? PTT arefe günü 30 Temmuz'da açık mı, kapalı mı?

Arefe günü kargolar açık mı 2020? PTT arefe günü 30 Temmuz'da açık mı, kapalı mı?

Sıradaki Haber