Tarihi eserlerle yakalanıp, gözaltına alındı

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, gelen bir ihbar üzerine N.A.'nın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Bir süre teknik ve fiziki takibe alınan N.A.'nın evine ve ormanlık alandaki arazisine dün, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada Roma, Bizans, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait çeşitli obje ve heykelcikle toplam 2 bin 300 gümüş ve bronz sikke, ayrıca define aramak için kullanılan 3 dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan N.A.’nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.