Tarihi Kaleiçi'ne ateş ölçümü yapılmadan giriş yok

Antalya Muratpaşa İlçesi Hıfzıssıha Kurulu tarafından Antalya’nın tarihi semti Kaleiçi için pandemi önlemleri alındı. Kaleiçi’nde yoğun bir insan ve araç trafiği bulunduğuna dikkat çeken Kurul, Kaleiçi’ni ziyarete bir dizi tedbir getirdi. Covid-19 bulaş riskinin olması ve sosyal mesafenin korunması adına her hangi bir sorunla karşılaşılmaması için alınan kararlar kapsamında Kaleiçi’nin 20 olan giriş çıkış noktası 7’ye düşürüldü.

Hıdırlık Kulesi, Yenikapı, Acar Taksi, Üçkapılar, Dönerciler Çarşısı, Saat Kulesi ve Yat Limanı vatandaş ve araç giriş çıkışı olarak belirlendi. Bu yerlerin dışında kalan yerler bariyer ile araç ve insan giriş çıkışına kapatıldı. Hıfzıssıha Kurulu kararlarına göre, Saat Kulesi, Dönerciler çarşısı, Yenikapı ve Acar Taksi’den giriş ve çıkış kontrolü Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı sorumluluğuna verildi. Yat Limanı, Üç Kapılar ve Hıdırlık Kulesi giriş çıkış kontrolünden ise Muratpaşa Belediyesi sorumlu olacak.

Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesinin ortak kontrolünde olacak alanlarda görev alacak personel için gölgelikli ahşap pergoleler oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi personeli sorumlu olduğu giriş ve çıkış noktalarında pandemi önlemlerini uygulamaya başladı.

Kaleiçi’ne giriş yapan vatandaşların ateşini tek tek ölçen Büyükşehir görevlileri, dezenfektan desteği sağlarken, vatandaşları maske takmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan Kaleiçi’ni ziyarette engelli, yaşlı ve yürüme güçlüğü çeken vatandaşlar için de transfer aracı bulunduruluyor. Bu vatandaşlar buggy adı verilen araçlarla Kaleiçi’ne taşınıyor.